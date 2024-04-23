СБУ повідомила про підозру гауляйтерам ЗАЕС, які від’єднували її від енергосистеми України

СБУ повідомила про підозру російським гауляйтерам Запорізької АЕС, які від’єднували станцію від енергосистеми України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на двох громадян РФ, які організували від’єднання Запорізької АЕС від єдиної енергосистеми нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Так, мова йде про заступника директора захопленої атомної електростанції Атакіщева Едуарда та його підлеглого – головного інженера Андрія Горбунова.

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За даними слідства, до "призначення" росіяни працювали на Ростовській АЕС. Звідти вони прибули на тимчасово окуповану територію на півдні України і на початку жовтня 2022 року ввійшли до керівного складу Запорізької атомної електростанції.

Там зловмисники займалися "інтегруванням" енергооб’єкта до структури "Росатома" та приєднанням технологічних потужностей станції до енергетичної системи РФ. Також фігуранти підбурювали українських атомників співпрацювати з агресором та укладати "контракти" з окупаційною адміністрацією АЕС.

У разі відмови – погрожували переслідуваннями з боку репресивних органів Росії.

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Економічна правда.