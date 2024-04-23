Ціни на нафту зросли через геополітичні побоювання на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли, оскільки інвестори продовжували оцінювати ризики, пов'язані з геополітичними побоюваннями на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Світові ф'ючерси на нафту марки Brent торгувались на 27 центів вище, на рівні 87,27 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate також зросли на 26 центів до 82,16 долара за барель.

Обидва еталони впали на 29 центів на попередній сесії на ознаках того, що нещодавня ескалація напруженості між Ізраїлем та Іраном мала незначний короткостроковий вплив на постачання нафти з регіону.

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"Зменшення премії за геополітичний ризик нещодавно знизило ціни на нафту, оскільки постачання не було суттєво порушено, - говорить Сугандха Сачдева, засновник дослідницької компанії SS WealthStreet, що базується в Делі, - але розвиток подій, що відбуваються в регіоні, мало вплинув на ціни на нафту.

За її словами, геополітичний ландшафт, що змінюється, залишається критично важливим для цін на сиру нафту.

"Хоча немає жодних ознак неминучої повномасштабної війни між залученими країнами, будь-яка ескалація напруженості може швидко змінити поточну тенденцію", - додала Сачдева.

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Аналітики ANZ підтримали цю думку і підкреслили, що США схвалили нові санкції щодо нафтового сектору Ірану, які розширюють чинні санкції.

Крім того, міністри закордонних справ ЄС 22 квітня погодилися розширити санкції проти Ірану після ракетної та безпілотної атаки Тегерана на Ізраїль.

Економічна правда.