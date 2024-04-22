Кубраков відреагував на чутки про свою відставку

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Віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков не став підтверджувати або спростовувати інформацію про свою можливу відставку.

Про це він заявив на конференції "Відбудова України", яку проводить Економічна правда.

"За останні три роки багато разів чув такі історії (про власну відставку – ред), тому в мене виробився певний імунітет [до чуток]", – заявив Кубраков.

"Якщо витрачати час тільки на це (обговорення чуток – ред), то можна більше нічим не займатися", – додав він.

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Водночас, один із членів команди Кубракова не під запис повідомив, що рішення щодо звільнення або незвільнення міністра "буде ухвалюватися сьогодні (22 квітня – ред)".

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Утім, за словами іншого поінформованого джерела ЕП, питання відставки Кубракова не розглядатимуть найближчим часом.

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Економічна правда