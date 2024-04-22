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Російський суд заочно засудив речника Meta до 6 років позбавлення волі

Понеділок, 22 квітня 2024, 20:30 - Володимир Тунік-Фриз

Російський військовий суд заочно засудив речника компанії Meta Енді Стоуна до 6 років позбачленняволі за "публічний захист тероризму".

Про це повідомляє Reuters.

Meta визнана екстремістською організацією в Росії, а її соціальні мережі Facebook і Instagram заборонені в країні з 2022 року.

Міністерство внутрішніх справ Росії відкрило кримінальне провадження щодо Стоуна наприкінці минулого року, не розкриваючи конкретних звинувачень.

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Російське видання "РИА" з посиланням на державні слідчі заявило, що Стоун опублікував коментарі, які захищали "агресивні, ворожі та насильницькі дії" щодо російських солдатів, які беруть участь у тому, що Москва називає своєю "спеціальною військовою операцією" в Україні, пише Reuters. 

Економічна правда

Росія Meta
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