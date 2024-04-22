У Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в укритті

фото: мвс

Перший сервісний центр МВС у Харкові переїхав до укриття через постійні російські обстріли міста та повітряні тривоги.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Аби створити безпечний простір для громадян, сервісний центр МВС № 6341 переїхав до укриття. Адреса не змінилася - м. Харків, вул. Шевченка, буд. 26. Переміщення сервісного центру МВС в укриття було необхідним кроком для забезпечення безпеки як самих працівників, так і відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні це перший сервісний центр МВС, який розпочав обслуговувати громадян в укритті.

Реклама:

"Тут облаштовані зона очікування, робочі місця працівників для обслуговування громадян. До приміщення було перевезено все необхідне обладнання, оргтехніку та встановлено телекомунікаційну мережу.

У сервісному центрі МВС в укритті працює вісім адміністраторів. Тут можна отримати чи обміняти посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг", - додали в МВС.

фото: мвс

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за попереднім записом. Талони доступні через функціонал е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС, уточнили в міністерстві.

Реклама:

Економічна правда