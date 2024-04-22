Промвиробництво в Польщі падає через зниження видобутку вугілля, що відзначиться на зростанні ВВП

Промислове виробництво в Польщі впало найбільше з квітня 2023 року, частково через зниження видобутку вугілля, що погіршує перспективи економічного зростання.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Промислове виробництво в найбільш залежній від вугілля країні ЄС в березні впало на 6% порівняно з тим же місяцем минулого року, тоді як економісти, опитані агентством Bloomberg, побачили скорочення на 2,2%. Видобуток вугілля впав на 25,9%, а виробництво електроприладів скоротилося на 29,1% порівняно з попереднім роком.

Аналітики Bank Pekao SA на чолі з Ернестом Питларчиком заявили, що ці дані свідчать про "масове падіння" промислового виробництва. Моніка Куртек, головний економіст Bank Pocztowy SA, сказала, що зараз "нереально" очікувати зростання валового внутрішнього продукту Польщі в першому кварталі на 2% або більше - додавши, що зростання зараз спостерігається на рівні від 1% до 1,5% в річному обчисленні.

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На думку економістів Millennium SA на чолі з Гжегожем Малішевським, падіння виробництва є "короткостроковим збоєм", який навряд чи змінить перспективи монетарної політики. Хоча його прогноз зростання ВВП у першому кварталі на рівні 2,3%, швидше за все, не буде виконано, відновлення залишається "базовим сценарієм" на майбутні квартали, сказав він.

"Через високу базову інфляцію, а також високі темпи зростання заробітних плат, КМП залишить процентні ставки незмінними в найближчі місяці", - сказав Малішевський.

У першому кварталі Польща виробила 64% електроенергії, спалюючи вугілля, в порівнянні з 68% в минулому році. Тим часом, виробництво сонячної енергії в березні підскочило на 40% порівняно з минулим роком, що обмежило попит на брудне паливо, згідно з даними енергосистеми країни. Останні детальні дані за лютий показують, що запаси вугілля в країні зросли більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Економічна правда.