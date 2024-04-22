Норвегія виділяє $6,4 мільйона громадським організаціям в Україні

Уряд Норвегії оголосив про нову грантову програму для посилення громадянського суспільства в Україні - на неї виділять майже 6,4 млн доларів.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі норвезького уряду.

"Громадянське суспільство в Україні відіграє ключову роль в об'єднанні країни та розбудові стійкості проти російської агресії. Норвегія виділяє 70 мільйонів норвезьких крон на програму підтримки діяльності українських організацій громадянського суспільства, яка базується на подачі заявок", - йдеться у повідомленні.

"Захист і підтримка українських інституцій та організацій має вирішальне значення для того, щоб Україна могла досягти успіху в боротьбі з Росією, у відновленні, впровадженні важливих реформ і боротьбі з корупцією", - заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

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Україна має багато авторитетних організацій, зокрема, у сфері прав людини, демократії, боротьби з корупцією та гуманітарної допомоги, додали в уряді.

"Норвегія прагне підтримувати роботу організацій громадянського суспільства в їхніх зусиллях, спрямованих на зміцнення свободи та демократії в Україні. На першому етапі на цю програму буде виділено 70 мільйонів норвезьких крон", - додав міністр.

Програма не передбачає фінансування гуманітарної діяльності або підтримки військових, приватного бізнесу чи організацій системи ООН.

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Період фінансування - з 2024 до 2027 року включно. Кінцевий термін подання заявок - 19 червня 2024 року.

Економічна правда