Продаж тютюнових виробів у duty free скоротився на понад 90%

Продажі магазинами безмитної торгівлі (duty free) тютюнових виробів на один касовий чек в Україні з жовтня 2023 року по березень 2024 року скоротилися на 87%, а загальний обсяг реалізації - 91%, порівняно з аналогічними періодами 2022 і 2023 років.

Про це повідомила Державна митна служба, пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, кількість тютюнових виробів на один касовий чек знизилася з 15 до 2 пачок (на 87%), що призвело до зменшення обсягів реалізації продукції на 91% - з 9,6 млн до 847,2 тис. пачок. Середній обсяг алкогольних напоїв на один касовий чек знизився порівняно з аналогічними періодами 2022 і 2023 років із 2 до 1 літра, і відповідно скоротилися обсяги реалізації продукції на 42% - із 944,2 тис. л до 544,7 тис. л.

За даними Держмитниці, в Україні наразі зареєстровано 39 магазинів безмитної торгівлі, водночас здійснюють свою діяльність лише 14. У зв'язку зі збройною агресією РФ і закриттям пунктів пропуску на українсько-російському та українсько-білоруському кордонах, а також морського і повітряного сполучення, не працюють 25 магазинів безмитної торгівлі. Частину з них зруйновано або пошкоджено ворожими обстрілами.

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Нагадаємо:

Магазини Duty Free зможуть продавати орієнтовно 2 пачки іноземних цигарок та 2 літри алкоголю одній особі протягом однієї доби.