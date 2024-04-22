"Укрзалізниця" та АТБ очолили рейтинг найбільших роботодавців – Опендатабот

АТ "Укрзалізниця" очолила рейтинг найбільших роботодавців України у 2024 році, маючи у штаті понад 187 тисяч співробітників, на другому місця – АТБ-МАРКЕТ із 44 тисячами робітників.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Державної служби статистики та фінансовій звітності підприємств.

Зазначається, що понад половина найбільших роботодавців України зареєстрована на Київщині, ще 3 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині та одна — у Запорізькій області.

Загалом до рейтингу потрапили компанії, які мають найбільшу кількість співробітників за даними фінансової звітності Держстату.

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"Найбільшим роботодавцем України стала Укрзалізниця — у компанії працює 187 620 співробітників. На другому місці із 44 тисячами робітників опинився АТБ-МАРКЕТ. Третю сходинку обіймає Укрпошта, де працює 34,7 тисячі співробітників", – йдеться в повідомленні.

В Укрпошті зазначили, що компанія не проводила масового скорочення персоналу, водночас працює над впровадженням масштабних ініціатив щодо діджиталізації процесів та автоматизації ручних операцій.

Економічна правда.

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