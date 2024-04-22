Corteva перевірятиме ґрунти на токсичні метали в постраждалих від війни регіонах

Міжнародна сільськогосподарська науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience проводитиме перевірку ґрунтів у постраждалих від війни регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.

Про це повідомляє пресслужба Corteva Agriscience.

Зазначається, що ґрунт з фермерських господарств тестуватиметься у сучасній сертифікованій лабораторії Corteva в Гадеско, Італія.

"Військові дії потенційно можуть призвести до забруднення землі канцерогенними залишками на небезпечному рівні, тому важливо оцінити стан та придатність полів для землеробства. Земля перевірятиметься на наявність потенційного забруднення важкими металами (миш'яком, залізом, свинцем, марганцем, ртуттю та нікелем) та наявність у ній вмісту основних поживних елементів (азоту, фосфору, калію, магнію тощо)", – йдеться в повідомленні.

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Відповідна ініціатива відбувається за підтримки міністерства аграрної політики та продовольства України.

Додається, що за результатами перевірки фермери отримають інформацію про склад ґрунтів, придатність для ведення сільського господарства. Також фермери отримають рекомендації щодо заходів, які можна провести для покращення стану ґрунтів, зокрема щодо потреби додаткового внесення поживних елементів для отримання запланованого урожаю.

Фермери отримають цю інформацію приблизно через місяць після відправки зразків.

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"Згідно з даними уряду, до 25% української землі зазнали впливу війни. Потенційна загроза ґрунтам України може становити серйозні ризики для майбутнього сільського господарства в країні, а також для її внеску в забезпечення продовольчої безпеки в усьому світі", – сказав Олександр Дмитрієв, керівник бізнесу Corteva Agriscience в Україні.

Фермери, які бажають взяти участь, можуть замовити аналіз ґрунту через мобільний додаток "Soil Test", який доступний на App Store та Google Play.

Економічна правда.