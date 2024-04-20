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Українські безпілотники, які атакували РФ, поцілили в енергоінфраструктуру - УП

Субота, 20 квітня 2024, 14:32 - Володимир Тунік-Фриз
 
ФОто із соцмереж

Вночі 20 квітня українські безпілотники атакували енергообʼєкти у 8 областях РФ, це була спільна операція Головного управління розвідки МОУ, Служби безпеки України та Сил спецоперацій ЗСУ.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на власні джерела в ГУР та СБУ.

Зокрема безпілотники атакували Бєлгородську, Брянську, Курську, Тульську, Смоленську, Рязанську, Калузьку та Московську області.

 
Фото із соцмереж

Як повідомляють, ціллю операції було враження енергетичної інфраструктури, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

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За даними джерел УП, уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі.

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Нагадаємо:

Міноборони РФ повідомило, що ППО російського агресора нібито знищила та перехопила п'ятдесят БПЛА в ніч на суботу 20 квітня.

Росія НПЗ інфраструктура війна
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