Інтерсіті+ повертається до Одеси - УЗ

Укрзалізниця

"Укрзалізниця" у тестовому режимі відновлює курсування швидкісних потягів Інтерсіті+ до Одеси.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Як зазначають у повідомленні, Поїзд №761/762 Київ — Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.

На великодні свята пропозицію місць із Києва до Львова буде збільшено, замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 Київ — Львів на 4 та 5 травня.

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Квитки вже можна придбати на всіх платформах. Додаткові місця до Львова зʼявлятимуться поступово протягом наступних тижнів.

Економічна правда