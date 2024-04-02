General Electric завершив розділ на три компанії: космічну, енергетичну та медичну

Американський концерн General Electric, піонер американської промисловості, завершив поділ на три компанії, ознаменувавши кінець епохи, коли GE була символом могутності американського бізнесу.

Про це пише Reuters.

Аерокосмічний та енергетичний бізнеси промислового гіганта почнуть торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі як окремі компанії у вівторок, більш ніж через рік після того, як медичний бізнес почав торгуватися на Nasdaq.

"Цей поділ є кульмінацією зусиль генерального директора Ларрі Калпа, спрямованих на те, щоб вдихнути життя в компанію, яка зіткнулася з труднощами, включаючи фінансову кризу 2008 року, яка ледь не зробила банкрутом її найприбутковіший бізнес, GE Capital", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

"Успішний запуск трьох незалежних публічних компаній завершився - сьогоднішній день знаменує собою історичний завершальний крок у багаторічній трансформації GE", - заявив Калп у вівторок.

Минулого місяця GE Aerospace, яка виробляє двигуни для літаків Boeing і Airbus, спрогнозувала операційний прибуток у розмірі близько 10 мільярдів доларів у 2028 році завдяки високому попиту на її продукцію і послуги, і заявила, що планує виплатити початкові дивіденди на рівні 30% від чистого прибутку.

Економічна правда

Реклама: