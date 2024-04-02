США і Британія уклали першу у світі двосторонню угоду щодо безпеки ШІ

США і Велика Британія підписали історичну угоду щодо штучного інтелекту (ШІ) - союзники стали першии країнами, які офіційно співпрацюють у сфері тестування і оцінки ризиків, пов'язаних з новими моделями ШІ.

Про це пише Financial Times.

Угода, підписана в понеділок у Вашингтоні міністром науки Великої Британії Мішель Донелан і міністром торгівлі США Джиною Раймондо, визначає, як уряди двох країн будуть об'єднувати технічні знання, інформацію і таланти в галузі безпеки ШІ.

"Ця угода є першою двосторонньою угодою про безпеку ШІ у світі, і з'явилася в той час, коли уряди прагнуть посилити регулювання екзистенційних ризиків, пов'язаних з новими технологіями, такими як використання їх для нанесення шкоди через кібератаки або для розробки біологічної зброї", - пише газета.

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"У наступному році ми дійсно повинні діяти швидко, тому що з'являється наступне покоління моделей ШІ, які можуть повністю змінити правила гри, і ми ще не знаємо всіх можливостей, які вони запропонують", - сказала Донелан в інтерв'ю Financial Times.

Угода, зокрема, дозволить новому британському Інституту безпеки ШІ (AISI), створеному в листопаді, і його американському аналогу, який ще не розпочав свою роботу, обмінюватися досвідом шляхом відрядження дослідників з обох країн. Інститути також працюватимуть разом над тим, як проводити незалежну оцінку приватних моделей ШІ, створених такими компаніями, як OpenAI і Google.

Це партнерство створено за зразком співпраці між Штабом урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) та Агентством національної безпеки США, які тісно співпрацюють у питаннях, пов'язаних з розвідкою та безпекою.

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"Той факт, що Сполучені Штати, великий центр сили в галузі ШІ, підписує цю угоду з нами, Сполученим Королівством, красномовно свідчить про те, що ми лідируємо в питаннях безпеки ШІ", - сказала Донелан.

Вона додала, що оскільки багато з найбільш передових компаній, що займаються розробкою ШІ, наразі базуються в США, досвід американського уряду є ключовим як для розуміння ризиків ШІ, так і для того, щоб компанії дотримувалися своїх зобов'язань.

Економічна правда