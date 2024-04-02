Ціни на нафту зросли через покращення попиту та напруженість на Близькому Сході

Getty Images

Ціни на нафту зросли на фоні покращення попиту в Китаї та США, найбільших споживачів нафти у світі, а також через зростання побоювань постачання нафти з Близького Сходу через ескалацію конфлікту у регіоні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent підвищились на 58 центів до 88 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 58 центів до 84,29 долара за барель.

"Бичі каталізатори для цін на нафту продовжують накопичуватися, оскільки сильніше, ніж очікувалося, економічні умови в Китаї та США пропонують більш оптимістичний прогноз щодо попиту, тоді як геополітичні напруги на Близькому Сході продовжують нагріватися з участю Ірану", - сказав стратег ринку IG Йіап Джун Ронг у листі.

Реклама:

У березні, вперше за шість місяців, зросла виробнича активність в Китаї, а в США - вперше за півтора року, що повинно відобразитися на зростанні попиту на нафту цього року. Китай є найбільшим імпортером сирих нафтових продуктів у світі та другим за розміром споживачем, у той час, як США є найбільшим споживачем.

На Близькому Сході, удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії призвів до загибелі семи військових радників, серед них троє вищих командирів, що позначає ескалацію війни на Газі між Ізраїлем та ХАМАС, який підтримується Іраном.

Розширення конфлікту, що триває практично півроку, викликало стурбованість щодо впливу на постачання нафти.

Реклама:

"До цього часу ринок не турбувався через порушення постачання, оскільки війна залишалася під контролем. Участь Ірану може позначитися на загрозі його постачання нафти", - написали аналітики ANZ у записці.