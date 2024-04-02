Українці все частіше обирають кросовери: які авто купували у березні
Вівторок, 2 квітня 2024, 09:36
У березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер Renault Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.
Про це свідчать дані Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром".
До топ-10 моделей нових авто у березні потрапили сім кросоверів, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап.
За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 42% березневого ринку нових легковиків.
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Десятка бестселерів березня 2024 року, за версією Укравтопрома:
- Renault Duster - 920 од.;
- Toyota RAV-4 - 415 од.;
- KIA Sportage - 223 од.;
- Peugeot Landtrek - 216 од.;
- Volkswagen ID.4 - 207 од.;
- Hyundai Tucson - 185 од.;
- Mazda CX5 - 172 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 160 од.;
- Skoda Octavia - 159 од.;
- BYD Song Plus - 117 од.
Нагадаємо:
У березні на українському ринку було зареєстровано майже 6,7 тис нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.
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