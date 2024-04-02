Українці все частіше обирають кросовери: які авто купували у березні 

У березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер Renault Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

Про це свідчать дані Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром".

До топ-10 моделей нових авто у березні потрапили сім кросоверів, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап.

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 42% березневого ринку нових легковиків.

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Десятка бестселерів березня 2024 року, за версією Укравтопрома:

Renault Duster - 920 од.;

Toyota RAV-4 - 415 од.;

KIA Sportage - 223 од.;

Peugeot Landtrek - 216 од.;

Volkswagen ID.4 - 207 од.;

Hyundai Tucson - 185 од.;

Mazda CX5 - 172 од.;

Toyota Land Cruiser Prado - 160 од.;

Skoda Octavia - 159 од.;

BYD Song Plus - 117 од.

Нагадаємо:

У березні на українському ринку було зареєстровано майже 6,7 тис нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

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