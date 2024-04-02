Всі розділи
Укр / Рус

Українці все частіше обирають кросовери: які авто купували у березні 

Вівторок, 2 квітня 2024, 09:36

У березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер Renault Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

Про це свідчать дані Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром". 

До топ-10 моделей нових авто у березні потрапили сім кросоверів, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап.

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 42% березневого ринку нових легковиків.

Реклама:

Десятка бестселерів березня 2024 року, за версією Укравтопрома:

  • Renault Duster - 920 од.;
  • Toyota RAV-4 - 415 од.;
  • KIA Sportage - 223 од.;
  • Peugeot Landtrek - 216 од.;
  • Volkswagen ID.4 - 207 од.;
  • Hyundai Tucson - 185 од.;
  • Mazda CX5 - 172 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 160 од.;
  • Skoda Octavia - 159 од.;
  • BYD Song Plus - 117 од.

Нагадаємо: 

У березні на українському ринку було зареєстровано майже 6,7 тис нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

Реклама:

Реклама:
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті