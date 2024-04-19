Компанії в РФ почали платити податки в борг через проблеми з експортною виручкою

У березні в РФ різко зріс попит компаній на кредити: зростання корпоративного портфеля прискорилося до значних 1,8% після стриманих темпів січня (-0,1%) і лютого (+0,6%)

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Центробанку РФ.

"Березневий стрибок майже весь забезпечений рублевими кредитами (+1,3 трлн руб., або +2%), головним чином транспортним і нафтогазовим компаніям. Також багато кредитів залучили забудовники в рамках проєктного фінансування будівництва житла", - йдеться у повідомленні.

Високий попит на кредити, за словами Центробанку РФ, "може бути пов'язаний з необхідністю сплати великих податків". Серед них регулятор перераховує податок на прибуток за 2023 рік, податок на додатковий дохід нафтогазових компаній за 2023 рік (0,6 трлн руб.), а також ПДВ за IV квартал 2023 року.

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Економічна правда