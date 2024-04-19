З міркувань безпеки: Авіакомпанії змінюють маршрути польотів після атаки Ізраїлю на Іран

Авіакомпанії змінили маршрути польотів над Іраном та скасували деякі рейси через закриття повітряного простору та з міркувань безпеки після атаки Ізраїлю на Іран.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Іран закрив аеропорти в Тегерані, Ширазі та Ісфагані після атаки і на кілька годин заборонив польоти в західній частині свого повітряного простору, згідно з даними сайту відстеження польотів FlightRadar24.

З 11:45 аеропорти і повітряний простір були знову відкриті, а повідомлення про закриття, розміщені в базі даних Федерального управління цивільної авіації США, були зняті.

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Перед відкриттям аеропортів авіакомпанія Flydubai повідомила, що скасувала свої п'ятничні рейси до Ірану. Один з попередніх рейсів повернувся назад до Дубаю, повідомила авіакомпанія. А рейс авіакомпанії Iran Air з Риму до Тегерану був перенаправлений в Анкару (Туреччина).

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала всі рейси до Тель-Авіва й Ербіля до суботи й заявила, що протягом цього ж періоду літатиме в обхід повітряного простору Іраку. Також, Lufthansa продовжила призупинення польотів до Тегерана до кінця місяця, посилаючись на постійні проблеми з безпекою в регіоні.

"Безпека пасажирів і екіпажів завжди є головним пріоритетом", - йдеться в повідомленні.

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Emirates, Flydubai, Turkish Air та Wizz Air Abu Dhabi були серед перевізників, які продовжували літати над відкритою частиною повітряного простору Ірану.

"Ми уважно стежимо за ситуацією і будемо вносити зміни в наші маршрути польотів після консультацій з відповідними органами влади", - йдеться в заяві Flydubai.

Головний аеропорт Дубая, один з найбільш завантажених у світі, заявив, що обмежить кількість рейсів, що прибувають, на два дні, оскільки він намагається ліквідувати відставання, що утворилося через три дні після атаки Ірану. З вівторка було скасовано 1 478 рейсів до і з Дубаю, що становить близько 30% всіх рейсів.

Нагадаємо:

Вранці в п'ятницю за місцевим часом Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану.

В неділю видання Axios із посиланням на неназваного представника Білого дому повідомило, що президент США Джо Байден під час розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку по Ізраїлю, що сталася в ніч на неділю.

За даними джерел The New York Times, після телефонної розмови Нетаньягу з Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульській установі Ірану в Сирії. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.