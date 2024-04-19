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Німецький виробник БПЛА відкриє ще один завод в Україні: скільки дронів вироблятиме

П'ятниця, 19 квітня 2024, 11:54 - Артур Крижний
 
Розробка компанії Quantum-Systems БпЛА "Vector"
ФОТО: QUANTUM-SYSTEMS

Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems відкриє ще одне виробництво дронів в Україні з потужністю до 1000 БПЛА на рік.

Про це повідомили на сайті компанії.

Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, і очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 людей. Очікується, що він збільшить виробничі потужності до 1 000 безпілотників на рік, включно з виробництвом запчастин.

Quantum-Systems інвестує у нове виробництво до шести мільйонів євро протягом наступних двох років.

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Нагадаємо:

Німецький виробник БпЛА Quantum-Systems створив окремий R&D-центр (центр досліджень і розробок) в Україні і планує наймати фахівців.

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