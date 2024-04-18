Україна отримала від німецьких партнерів енергетичне обладнання на майже мільйон євро

Україна отримала від Німецько-українського енергетичного партнерства кабелі, автоматичні вимикачі та інше обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури на понад 800 тис євро.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що секретаріат Німецько-українського енергетичного партнерства доставив в Україну енергетичне обладнання на суму понад 800 тис євро. Кабелі, автоматичні вимикачі та інше обладнання будуть використані для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими збройними ударами.

Додається, що від початку великої війни "Укренерго" вже отримало від Німецько-українського енергетичного партнерства обладнання для відновлення пошкоджених енергооб’єктів на суму понад 3 млн євро.

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В Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів. НАЕК "Енергоатом" та Holtec International підписали відповідну угоду.

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