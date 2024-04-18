Росіянам почнуть відключати вхід в акаунти через Apple чи Google ID

Російські сервіси почали попереджати користувачів про заборону авторизації через Apple або Google ID - відповідні повідомлення вже розсилають "Літрес" і VK Play.

Про це пише The Moscow Times.

У повідомленні від "Літрес" йдеться про те, що можливість авторизації на сайті та в застосунку через Apple або Google ID буде відключено з 22 квітня.

Сервіс попереджає, що якщо користувач не додасть "альтернативні способи виходу", доступ до його акаунту "залишиться можливим тільки через звернення" до служби підтримки. Водночас, якщо акаунт користувача прив'язаний до пошти від Apple або Google, вона залишається дійсною для входу, йдеться в листі.

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Аналогічні повідомлення отримують користувачі сервісу VK Play. За словами представника компанії, це пов'язано з тим, що VK "виконує вимоги чинного законодавства". При цьому терміни повного вимкнення авторизації через зарубіжні сервіси у VK не назвали.

Водночас Ozon уже відключив можливість входу через Apple або Google ID.

У липні 2023 року Держдума РФ схвалила поправки до закону, згідно з якими авторизація в додатках і на сайтах з 1 грудня 2023 року мала відбуватися тільки за телефонним номером, через "Госуслуги", Єдину біометричну систему і за електронною поштою, зареєстрованою в російських сервісах.

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Згодом документ підписав лідер Кремля Путін, але в листопаді депутати ухвалили закон, за яким набуття чинності заборони реєстрації із зарубіжної пошти було перенесено на 1 січня 2025 року.

У серпні минулого року Google почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace для російських компаній, які перебувають під санкціями. У розсилці від американської корпорації блокування пояснювалося "спам-повідомленнями".

У березні минулого року Apple призупинила гарантійне обслуговування ноутбуків MacBook і планшетів iPad у Росії. Причиною рішення стали санкційні обмеження на імпорт у Росію, зокрема ті, що стосуються запчастин.

Економічна правда