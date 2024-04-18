"Схеми": Портнов з Іспанії переписав віллу під Києвом на дітей

Ексзаступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов, який перебуває під санкціями США та виїхав з України, на початку квітня переписав великий маєток під Києвом, в елітному селищі Козин, на своїх дітей.

Джерело: проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що переоформленням майна в Україні займались близькі до Портнова юристи за довіреністю, яку він у січні посвідчив у нотаріуса у столиці Іспанії Мадриді.

В договорі дарування зазначається, що будинок загальною площею понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали в якості подарунка від Портнова четверо його неповнолітніх дітей.

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У договорі йдеться, що при переоформленні майна у київського нотаріуса інтереси дітей особисто представляла їхня матір, цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. Вона, як з’ясували "Схеми", із 2014 року має громадянство Росії. Від імені Портнова за довіреністю, посвідченою в Мадриді, діяла адвокатка Марина Парінова, яка за часів перебування політика в Україні, представляла Портнова у судах.

Вартість подарованого майна відповідно до договору - 19 мільйонів гривень: 14,3 млн за маєток та 4,7 млн за 65 соток землі під ним.