УЗ цьогоріч планує відремонтувати майже 1200 кілометрів колій

"Укрзалізниця" заявила про старт сезону ремонтно-колійних робіт, який дозволить оновити інфраструктуру на дільницях з інтенсивним рухом поїздів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що до кінця 2024 року залізничники планують відремонтувати понад 1195 км колій та 1073 комплекти стрілочних переводів.

"Зокрема, капітальний ремонт буде виконано на 386 км колій, 810 км колій оновлять середнім ремонтом. Ремонтно-колійні роботи будуть розгорнуті на дільницях з інтенсивним рухом поїздів, які мають високий рівень зношеності.

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Упродовж року до ремонтних робіт залізничники планують задіяти 310 одиниць колійної техніки та 2640 одиниць спеціального рухомого складу на базі вантажних вагонів. Окрім цього, у 2024 році колійники планують відновити 5 штучних споруд, які були пошкоджені внаслідок бойових дій", - заявили в компанії.

Ремонтні роботи не впливатимуть на ритмічність пасажирських перевезень, запевнили в УЗ.

"Укрзалізниця" не скасовуватиме пасажирські рейси, не надаючи альтернативи: компанія щоразу пропонує об'їзні та пересадкові маршрути або ж посилює альтернативні сполучення", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда