З 22 квітня в Києві відновиться платне паркування

У понеділок, 22 квітня оплата паркування відновиться в столиці та повернеться в "Київ Цифровий".

Про це повідомили у застосунку "Київ Цифровий".

Зазначається, що паркування на муніципальних паркінгах платне в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілодобово в суботу та неділю — паркування безкоштовне.

Так, застосунок щогодини буде нагадувати про активне паркування, а якщо водії забудуть завершити його – о 22:00 паркування зупиниться автоматично.

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Також є можливість запланувати час завершення паркування.

Водії, які не покладаються на сповіщення або залишають авто на паркінгу після 22:00, можуть встановити автоматичне завершення паркування.

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Економічна правда.