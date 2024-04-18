SoftServe інтегрує генеративний ШІ для працівників: час розробки софту скорочується на 20%

Найбільша глобальна IT-компанія з українським корінням SoftServe розпочинає інтеграцію інструментів ШІ в роботу команд на клієнтських проектах.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Внутрішнє дослідження компанії показало можливість генеративного штучного інтелекту підвищувати продуктивність розробницьких команд до 45% та пришвидшувати час розробки проектів на 30%, генШІ інструменти впроваджують в роботу працівників компанії.

Технологію генеративного ШІ в SoftServe використовують команди вде на 9-ти пілотних проектах для клієнтів, зокрема для бізнесів з фінансового сектору, промислового виробництва, ритейлу.

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Перші результати демонструють позитивну динаміку. Час розробки програмного забезпечення на проектах вдалось скоротити на 20%, Quality Control - на 25%, Test Automation - на 20%, створення технічної документації - на 17%.

До кінця року в компанії планують масштабувати використання генеративного ШІ до сотні клієнтських проектів, на яких працюватимуть 1000+ фахівців. Водночас, продовжують дослідження нових інструментів та форматів взаємодії із ШІ для подальшої максимізації продуктивності розробницьких команд.

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Генеративний штучний інтелект (ШІ) компанії OpenAI може збільшити продуктивність роботи команд розробників до 45% - SoftServe.

Економічна правда





