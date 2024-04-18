Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

В енергосистемі дефіцит: для промисловості будуть застосовані обмеження

Четвер, 18 квітня 2024, 13:47 - Артур Крижний

Через дефіцит в енергосистемі, з 18:00 до 22:00 для промисловості будуть застосовані обмеження.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Через масштаби пошкоджень, завданих російськими окупантами, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості", - йдеться у повідомленні.

Обмеження не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

Реклама:

За даними "Укренерго", дефіцит електроенергії буде наявний в енергосистемі протягом майже всієї доби.

Нагадаємо:

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі і на Донеччині, обмеження діють і сьогодні.   

Реклама:
енергетика електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
На Харківщині застосовуються графіки відключень, Україна приймає аварійну допомогу з сусідніх країн 18 квітня 2024, 11:29
Для посилення критичної інфраструктури: Житомирщина передала Харківщині 37 генераторів 18 квітня 2024, 11:01
Росія знищила майже всю теплову генерацію, не виключені атаки на АЕС – Зеленський 18 квітня 2024, 09:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті