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SpaceX запустила у космос нову партію супутників Starlink

Четвер, 18 квітня 2024, 10:49 - Артур Крижний
Компанія SpaceX здійснила запуск чергової партії із 23 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє Space.com.

Запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 супутниками на борту був здійснений з космодрому у Флориді у середу о 23.26 за київським часом.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилин після запуску. Він вертикально приземлився на безпілотне судно SpaceX "Just Read the Instructions" в Атлантичному океані.

Розгортання супутників відбулося на низькій навколоземній орбіті приблизно через 65 хвилин після запуску.

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Нагадаємо:

Ракета-носій Falcon 9 у суботу, 13 квітня, успішно вивела на орбіту чергову партію з 23 мінісупутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

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