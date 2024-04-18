Майже без змін: ціна нафти стабілізується на тлі деескалації конфлікту на Близькому Сході

Ціни на нафту майже не змінилися на тлі ознак того, що ескалації конфлікту в ключовому регіоні видобутку нафти - Близькому Сході - вдасться уникнути.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 29 центів, або на 0,3%, до 87,58 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися на 20 центів вище, або на 0,2%, до 82,89 долара за барель.

На попередній сесії обидва бенчмарка знизилися на 3% на ознаках того, що попит на паливо в цьому році нижче, ніж очікувалося, на тлі уповільнення економічного зростання в Китаї і зростання запасів нафти в США.

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Аналітики JP Morgan у своєму звіті, опублікованому пізно ввечері у вівторок, підкреслили, що світове споживання нафти в квітні було на 200 000 барелів на добу (б/д) нижчим за їхній прогноз, склавши в середньому 101 млн б/д. З початку року попит зріс на 1,7 млн барелів на добу, в порівнянні з прогнозом в листопаді на рівні 2 млн барелів на добу.

У той же час, інвестори знижують ймовірність того, що Ізраїль рішуче відповість на ракетну атаку Ірану з використанням безпілотників.

Іран є третім за величиною виробником в Організації країн-експортерів нафти, згідно з даними Reuters, і пом'якшення його конфлікту з Ізраїлем зменшило б потенціал перебоїв у постачанні на Близькому Сході.

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"Нафта Brent повернулася до рівнів, що передували нападу на іранське консульство 1 квітня, що свідчить про те, що нещодавня премія за ризик, пов'язана із загостренням ізраїльсько-іранської напруженості, зменшилася", - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що займається аналізом ринку нафти.