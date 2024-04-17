Виробників товарів оборонного призначення просять обмежити доступ до службової інформації

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості закликало виробників товарів оборонного призначення обмежити доступ до інформації, яка проходить за грифом "для службового використання".

Про це йдеться у заяві міністерства.

"При підготовці листів, які містять інформацію щодо виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення, обсягів нарощування виробничих потужностей та іншої інформації, перелік та зміст якої може слугувати джерелом інформації для країни-агресора, установам, організаціям та суб’єктам господарювання всіх форм власності необхідно розглянути можливість обмеження доступу до такої інформації", - йдеться в повідомленні.

Міністерство наголошує, що виробникам потрібно враховувати вимоги ЗУ "Про доступ до публічної інформації" і Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.

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Дотримання цих вимог дозволить уникнути "використання країною-агресором відкритої інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника".

Економічна правда