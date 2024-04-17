Ціни на пшеницю у США різко впали: причина

Ціни на пшеницю в США різко впали, оскільки дешеві поставки з Чорного моря та Європи поповнили світові запаси зерна, а рясні врожаї кукурудзи в усьому світі впливають на весь ринок товарного зерна.

Про це пише Reuters.

"Поточний стан американського ринку пшениці сильно вдарить по фермерам, які вирощують озиму пшеницю на Великих рівнинах. Вони можуть втратити гроші, незважаючи на те, що мають, схоже, найкращий урожай за останній час після трьох років посухи, яка знизила врожайність і змусила фермерів відмовитися від пшениці", - пише агентство.

Аналіз Університету штату Канзас показав, що фермерам Канзасу потрібна врожайність приблизно 60 бушелів на акр за ціною 6,26 дол за бушель, щоб бути беззбитковими, що значно вище цін у штаті, які коливаються між 5 і 5,80 дол.

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Міністерство сільського господарства США очікує, що фермери скоротять кількість посівних площ під пшеницею у вегетаційному сезоні 2024 року, враховуючи озимі та ярі культури, більш ніж на 4% порівняно з 2023 роком.

Хоча ціни на пшеницю впали, американській фермери кажуть, що витрати на сільськогосподарську техніку, ремонт і робочу силу стрімко зросли, і після збору врожаю у них залишилося мало грошей. За словами фермерів, поліси страхування врожаю дозволять їм відшкодувати лише частину фінансових втрат, а виплат недостатньо, щоб покрити їх повністю.

USDA очікує, що в 2024 році доходи американських фермерів впадуть майже на 40 мільярдів доларів у номінальному вираженні порівняно з попереднім роком.

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У 2023 році вони також скоротилися, оскільки прямі державні виплати зменшилися, виробничі витрати зросли, а зростаюча пропозиція зернових та олійних культур призвела до падіння цін на сільськогосподарські культури до багаторічного мінімуму.

Економічна правда