Фонд гарантування вкладів виставив на торги міжгалузевий пул активів трьох банків

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) 24 квітня проведе в системі Prozorro.Продажі аукціон з продажу міжгалузевого пулу, сформованого з активів "МР Банку", "Мегабанку" та "Промінвестбанку", які ліквідуються Фондом.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Міжгалузевий пул включає активи, за якими боржники провадять різні види економічної діяльності. До складу лоту GL16N1125904 увійшли права вимоги та майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб’єктами господарювання та фізичними особами, дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю.

На продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку", - пояснили у ФГВФО.

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У заставу банків оформлено, зокрема:

житловий будинок з надвірними спорудами, загальною площею 318 кв м у Закарпатській області;

комерційну нерухомість в різних регіонах України, зокрема, будівля площею 108,1 кв м в Тернопільські області, підвальне приміщення площею 104,4 кв м в м. Тернопіль тощо;

земельні ділянки загальною площею 21,4337 га в Київській області.

Початкова ціна лоту - 54,4 млн грн.

"Кожен актив, включений до складу лоту, щонайменше 4 рази виставлявся на індивідуальний продаж у системі Prozorro.Продажі, але жоден потенційний інвестор не виявив інтерес до них", - додали у Фонді.

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Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються.

Економічна правда