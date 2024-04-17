Apple розглядає можливість виробництва гаджетів в Індонезії

Компанія Apple розгляне можливість будівництва виробничого підприємства в Індонезії.

Про це заявив гендиректор Apple Тім Кук після зустрічі з президентом Індонезії Джоко Відодо, пише Reuters.

Відодо висловив сподівання, що технологічний гігант збільшить присутність в Індонезії за рахунок партнерства з місцевими компаніями.

Тім Кук прибув до Джакарти у вівторок після візиту до В'єтнаму. Він зустрівся з президентом країни, і відкрив четверту академію для розробників на острові Балі.

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"Ми говорили про бажання президента бачити виробництво в країні, і це те, на що ми будемо звертати увагу", - сказав Кук журналістам після зустрічі.

Apple не має виробничих потужностей в Індонезії, але з 2018 року створює академії для розробників застосунків, загальна вартість яких, включно з новою академією, становить 1,6 трлн рупій (99 млн дол).

Міністр промисловості Індонезії Агус Гуміванг Картасасміта, який також був присутній на зустрічі, сказав журналістам, що якщо Apple вирішить побудувати виробничі потужності в Індонезії, вона матиме можливість виробляти продукцію на експорт.

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"Ми обговоримо, як завод Apple в Індонезії може стати глобальним ланцюжком поставок", - сказав міністр.

За словами урядовців, навіть якщо Apple не будуватиме завод, вона може співпрацювати з індонезійськими компаніями для отримання компонентів.

"Apple вже розмістила у В'єтнамі значну частину своїх основних виробництв iPad, AirPods та Apple Watch, постачальники MacBook також інвестують у цю країну.

Індонезія має величезне, технічно підковане населення, що робить цю країну Південно-Східної Азії ключовим цільовим ринком для інвестицій, пов'язаних з технологіями", - додає Reuters.

Економічна правда