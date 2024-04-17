Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Український стартап Himera вийшов на світовий ринок та отримав постачальника в США

Середа, 17 квітня 2024, 09:42 - Анастасія Дячкіна

Український виробник військових рацій Himera вийшов на світовий ринок та отримав постачальника в США.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Himera Radios.

"Нашим партнером стала американська оборонна технологічна компанія Reticulate Micro, що займається забезпеченням надійного та стійкого зв'язку в будь-якому середовищі", – сказано у дописі. 

Компанії уклали ексклюзивну дистриб'юторську угоду й відтепер Reticulate стане постачальником перевірених у боях тактичних систем зв'язку Himera у США та для ключових світових державних клієнтів.

Реклама:

Читайте також: Cвіт hardware-IT: які компанії з України виробляють високотехнологічні продукти

Нагадаємо: 

Реклама:

У березні Himera Radios, що розробляє стійкі до російського РЕБ рації, оголосив про залучення 525 тис доларів інвестицій.

Економічна правда 

компанії стартап війна технології
Реклама:
Матеріали за темою
Boston Dynamics припиняє роботу над своїм людиноподібним роботом Atlas 16 квітня 2024, 19:41
Meta анонсувала зупинку роботи Threads у Туреччині на вимогу регулятора 15 квітня 2024, 19:33
Соцмережа Bluesky зняла заборону на реєстрацію для глав держав 15 квітня 2024, 18:07
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті