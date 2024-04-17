Український стартап Himera вийшов на світовий ринок та отримав постачальника в США

Український виробник військових рацій Himera вийшов на світовий ринок та отримав постачальника в США.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Himera Radios.

"Нашим партнером стала американська оборонна технологічна компанія Reticulate Micro, що займається забезпеченням надійного та стійкого зв'язку в будь-якому середовищі", – сказано у дописі.

Компанії уклали ексклюзивну дистриб'юторську угоду й відтепер Reticulate стане постачальником перевірених у боях тактичних систем зв'язку Himera у США та для ключових світових державних клієнтів.

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Нагадаємо:

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У березні Himera Radios, що розробляє стійкі до російського РЕБ рації, оголосив про залучення 525 тис доларів інвестицій.

Економічна правда