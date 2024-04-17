Ціни на нафту зменшилися попри напруженість на Близькому Сході

Ціни на нафту знизилися, оскільки занепокоєння щодо світового попиту через слабкий економічний імпульс в Китаї і ймовірне зростання комерційних запасів в США переважили побоювання щодо поставок через посилення напруженості на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на червень подешевшали на 56 центів, або на 0,62%, до 89,46 долара за барель до 03:37 за Гринвічем, в той час як ф'ючерси на американську нафту на травень впали на 63 центи, або на 0,74%, до 84,73 долара за барель.

Цього тижня ціни на нафту пом'якшилися, оскільки економічні негаразди тиснули на настрої інвесторів, обмежуючи прибуток від геополітичної напруженості, з огляду на те, як Ізраїль може відреагувати на напад Ірану в ці вихідні.

Реклама:

"Оскільки ціни на нафту дуже чутливі до геополітичних ризиків, минулого тижня спостерігалася певна вичікувальна консолідація, оскільки реакція Ізраїлю визначить, чи може виникнути ширший регіональний конфлікт, який може суттєво вплинути на постачання нафти", - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

У Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, економіка зростала швидше, ніж очікувалося в першому кварталі, але кілька березневих показників, включаючи інвестиції в нерухомість, роздрібні продажі та промислове виробництво, показали, що попит на внутрішньому ринку залишається слабким, що негативно впливає на загальний імпульс.