Новий захищений месенджер: Lecksis виходить на український ринок

Українським користувачам став доступним новий месенджер, який дозволяє дзвонити та вести переписки анонімно та безпечно.



Lecksis встановлюється без надання особистих даних. Для реєстрації потрібно тільки створити нікнейм. Ім’я, телефон і фото користувач додає по бажанню. Також в месенджер інтегровано VPN, що дозволяє не розкривати IP-адресу юзера.

Від зламу аккаунт в Lecksis також надійно захищений: у випадку втрати паролю, відновити його можна тільки, ввівши сід-фразу з 24 слів, яка генерується автоматично при реєстрації.



Повідомлення в Lecksis шифруються, і ніхто, крім вас, не може їх переглядати: в продукт вбудовано шифрування за допомогою алгоритму Double Ratchet. Ключі шифрування зберігаються у користувачів, і лише вони можуть читати повідомлення. Сервер Lecksis не зберігає історію повідомлень.



Також месенджер не фіксує дії користувачів, це означає, що всі переписки будуть анонімними і ніхто, крім самих користувачів, не зможе переглядати їхню історію. Дані про дзвінки також не зберігаються: дзвінки відбуваються через протокол WebRTC.



Lecksis також пропонує додаткові функції: вбудований гаманець для криптовалют та можливість використання проксі для захисту вашої IP-адреси.



В майбутньому розробники обіцяють інтегрувати в продукт більш вдосконалений штучний інтелект, конструктор ботів і маркетплейсу.