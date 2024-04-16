Boston Dynamics припиняє роботу над своїм людиноподібним роботом Atlas

Американська компанія Boston Dynamics виводить з експлуатації своїх гуманоїдних роботів Atlas.

Про це повідомив TechCrunch.

Зазначається, що компанія наразі зосередиться на комерціалізації інших своїх технологій. Крім того, ще до лютого Boston Dynamics все ще демонструвала можливості Atlas.

Додається, що компанія продовжуватиме досліджувати та розробляти нові технології для комерційних гуманоїдів у своїй штаб-квартирі в Массачусетсі.

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"На момент свого дебюту Atlas був одним із найдосконаліших гуманоїдних роботів, які коли-небудь створювали", – йдеться в повідомленні.

Також після придбання компанії Hyundai зʼявилась велика ймовірність, що майбутні оновлення продуктів Boston Dynamics використовуватимуться в автомобільній промисловості.

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У червні 2022 року армія США погодилась надати робота-собаку Spot від Boston Dynamics для розмінування територій навколо Києва.