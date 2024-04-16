Збитки аграріїв на Харківщині через втрату ґрунтів унаслідок війни сягнули 37 мільярдів

Збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області становлять майже 37 мільярдів гривень.

Про це йдеться у дослідженні Товариства дослідників України.

Дослідження проводиться на замовлення Мінекономіки та Мінагрополітики України у співпраці із Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO UN).

"Для України надзвичайно важливо розуміти збитки, яких завдала Росія. Нам потрібні конкретні цифри, щоб у підсумку виставити рахунок і вимагати виплат компенсацій від держави-агресора.

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Оцінка збитків сільського господарства через втрату ґрунтів – це також надзвичайно важливо з погляду оцінки якості наших ґрунтів і того, що ми будемо із ними робити після завершення активної фази бойових дій. Оновлення інформації завдяки такому дослідженню надзвичайно важливе для вибудовування подальшої стратегії розвитку як сільського господарства, так і країни загалом", - заявив під час дискусії заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Зазначається, що дослідження складалося із трьох етапів: геопросторовий аналіз високоточних супутникових знімків для визначення орних земель та ступеня їх ураження боєприпасами та військовою технікою.

Також окремо розроблялися електронні карти типів ґрунтів та рівня їхньої ерозії.

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"Польовий етап дослідження передбачав відбір проб уражених ґрунтів для подальшого лабораторного аналізу. Безпосередньо вибухи пошкодили 4,2 тис га орних земель, потенційно забрудненими можуть бути ще 28,2 тис га. Ще 3,4 тис га ґрунтів зазнали ущільнень через пересування військової техніки", - йдеться у повідомленні Мінекономіки.

"Оцінка збитків сільського господарства через втрати ґрунтів буде одним із ключових елементів вибудовування системи пріоритизації розмінування.

Маючи цей пазл ми зможемо розробити методологію, яка даватиме відповідь в який момент яку територію очищувати, щоб це було максимально ефективно, продуктивно і сприяло розвитку країни. Ми знаходимося в тому моменті, коли роблячи все правильно і використовуючи сучасні можливості, ми можемо зробити дуже якісний стрибок вперед", - додав Безкаравайний.

Наразі експерти працюють над такою ж оцінкою ураження ґрунтів на Херсонщині та Миколаївщині. Наступний крок – використання такої ж методології для комплексного дослідження всіх територій України, які постраждали внаслідок російської агресії.

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Економічна правда