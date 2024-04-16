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Рух Подільсько-Воскресенським мостом відкриють у вересні – Кличко

Вівторок, 16 квітня 2024, 18:07 - Олексій Павлиш
 
фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на Подільсько-Воскресенському мостовому переході будують дорогу з тунелем, а завершити роботи планують у вересні.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Перевірив, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, сполучення Подільсько-Воскресенського мостового переходу з Троєщиною. Там будують дорогу з тунелем для виїзду на вулицю Оноре де Бальзака (із пересадковим пасажирським вузлом, де зійдуться трамвайне сполучення, міська електричка та автобусний маршрут).

Робимо все, щоб рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом повністю запустити у вересні", - заявив Кличко.

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За його словами, також тривають роботи з реконструкції транспортної розвʼязки на Оболоні - на перетині вулиць Полярної та Богатирської.

"Там уже влаштовують асфальтобетонне покриття на новому шляхопроводі. І в травні плануємо відкрити проїзд цим шляхопроводом. А всі роботи на обʼєкті та біля нього - закінчити до осені", - пообіцяв Кличко.

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Економічна правда

Київ КМДА Кличко будівництво
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