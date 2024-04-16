Українцям тепер доступна доставка замовлень з інтернет-магазинів Канади

Сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи та США, що не мають прямої доставки в Україну, Meest Shopping розширює географію. Тепер завдяки сервісу українці можуть отримувати замовлення з онлайн-майданчиків Канади з доставкою прямо додому, або в найближче відділення Meest.

Тарифи на доставку коштуватимуть від $6 морським перевезенням та $9 авіаперевезенням. Терміни становитимуть від 4-5 тижнів та від 1-2 тижнів відповідно.

Meest Shopping також пропонує додаткові послуги: страхування та пакування. Оперативність та ефективність роботи забезпечуватиме власний склад сервісу в Канаді.

"Розширення послуг Meest Shopping на канадський ринок — ще один крок, щоб пропонувати нашим клієнтам якісні та доступні послуги. Завдяки цьому перелік інтернет-магазинів, з яких можна отримати доставку посилки в Україну, суттєво збільшиться. А доступні тарифи дозволять не переплачувати за логістичний сервіс", — повідомляють у пресслужбі.

Meest Shopping — сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи та Північної Америки, які не мають прямої доставки в Україну. Завдяки сервісу українці мають змогу отримувати онлайн-покупки з 12 країн світу.

Meest Shopping входить у групу компаній Meest, яка також об'єднує Meest ПОШТА, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada.

Компанія заснована підприємцем Ростиславом Кісілем і вже понад 30 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2С та B2B. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америках, Європі, Азії та Африки.