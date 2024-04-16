Будівельна група Синергія ввела в експлуатацію будинок ЖК Синергія Сіті на 3 місяці раніше

Одразу 2 нові будинки найкращого житлового комплексу бізнес-класу* — Синергія Сіті від забудовника Будівельної групи Синергія — отримали сертифікати готовності до експлуатації. Це будинки 24 та 25 комплексу та 5 030 квадратних метрів зданого житла.

Синергія як надійний забудовник здав в експлуатацію 25 будинок Синергія Сіті достроково — на 3 місяці раніше обіцяного терміну. Адже вбачають нагальну потребу людей в готовому житлі та участі в державних програмах єОселя та єВідновлення.

Мешканці нових будинків отримають продумане планування, індивідуальне опалення, дизайнерське лобі, швидкісний безшумний ліфт, інфраструктурне наповнення та квітучий двір-парк під вікнами, а власники машин — містку парковку.

Адже це незмінні стандарти Синергії, завдяки їм мешканці кожен день будуть відчувати гордість за свій будинок. І з перших днів відчують себе в новій квартирі так, ніби жили в ній завжди.

ЖК Синергія Сіті — престижна локація для життя в комфортному передмісті Києва. Це хвилі будинків 7-9 поверхів із внутрішнім двором-парком, власним футбольним полем та тенісним кортом, місцями відпочинку, дитячим ігровим містечком та повноцінною внутрішньою інфраструктурою.

Сучасна архітектура комплексу, якість будівництва, енергетична незалежність, власна керуюча компанія та розташування поряд з набережною – таке поєднання гарантує комфорт для мешканців та ліквідність нерухомості бізнес-класу.

"Майбутні новосілля українців стали можливі завдяки роботі усієї команди Синергії, що і взимку, і в спеку, і в блекаути працювали, щоб якісно та вчасно завершити будівництво будинків за найвищим класом наслідків СС3, під’єднали до всіх інженерних мереж та втілили оновлені вимоги щодо інклюзивності, енергоефективності та благоустрою. Ми сфокусували свої зусилля на готовності цих будинків і здали раніше заявлених термінів, адже людям потрібне готове житло. Такий запит ми чуємо щодня і тепер ще більше українців зможуть обрати його для швидкого переїзду у власне житло. В тому числі завдяки доступності квартир для участі в державних програмах" — прокоментував Юрій Марченко, директор Будівельної групи Синергія.

*за версією національного конкурсу Вибір року 2023