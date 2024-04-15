Meta анонсувала зупинку роботи Threads у Туреччині на вимогу регулятора

Компанія Meta оголосила, що 29 квітня зупинить роботу сервісу Threads, який їй належить, у Туреччині за рішенням місцевого антимонопольного органу.

Про це йдеться у заяві компанії.

Турецький егулятор у березні видав тимчасову постанову, що забороняє обмін даними між Threads і Instagram (належить Meta), обґрунтувавши це тим, що компанія ускладнила конкурентам доступ до рекламодавців. У відомстві заявили, що дії компанії можуть завдати "непоправної шкоди" ринку.

"Завдяки багаторічній діяльності на ринку Meta володіє великою і детальною базою даних, яка робить послуги компанії привабливими для рекламодавців.

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Це дало змогу Meta виділити більше ресурсів на розвиток сервісу і ускладнило конкурентам доступ до рекламодавців, а отже, і до фінансових ресурсів, і діяльність компанії стала бар'єром для входу на ринок", - йдеться в заяві турецького антимонопольного органу.

Водночас компанія заявила, що не згодна з тимчасовою постановою, яка забороняє вести діяльність у Туреччині. "Ми вважаємо, що дотримуємося всіх вимог турецького законодавства, і будемо подавати апеляцію", - йдеться в її заяві.

Економічна правда

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