Данія виділить 43 мільйони доларів для підтримки бізнес-проєктів своїх компаній в Україні

Уряд Данії виділить щонайменше 300 млн крон (близько 43 млн дол) для дансько-українського фонду, який сприяє залученню інвестицій з боку данських компаній в Україну.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Зазначається, що залученні кошти для дансько-українського фонду будуть використанні на данські компанії які інвестують та реалізують бізнес-проеєти в Україні.

Крім того, завдяки фонду Україна вже отримала необхідну військову та гуманітарну допомогу, а бізнес — широкий спектр комерційного фінансування та інструментів зниження ризиків для компаній, які інвестують і торгують з українськими партнерами.

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"Це важливий вклад у наше відновлення, адже його основою буде саме приватний сектор. І данський бізнес вже цей вклад робить. Понад 100 компаній здійснюють комерційну діяльність з Україною. Підтримуючи нашу економіку і наших людей, які героїчно захищають свій дім й працюють заради перемоги", – наголосила Юлія Свириденко.

Додається, що уряд Данії заснував дансько-український фонд у березні 2023 року, який координує зусилля Копенгагена, спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах.

Зокрема створено державну схему позик та гарантій під управлінням Данського експортно-інвестиційного фонду (ДЕІФ) з першим виділеним траншем на суму 144 млн дол, що націлена на реконструкцію критичної інфраструктури України.

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Передбачалося, що Данський експортно-інвестиційний фонд фінансуватиме проєкти із залученням до 50% українського компонента. При цьому, головною умовою фінансування є те, що економічний інтерес данської сторони має перевищувати 30% вартості контракту.

Нагадаємо:

Данський уряд виділив 40 мільйонів данських крон (понад 5 млн євро) на відновлення української енергетичної системи після масованих російських атак на інфраструктуру.