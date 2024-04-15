OpenAI відкрив офіс у Токіо для співпраці з японським бізнесом

Стартап у сфері штучного інтелекту OpenAI в понеділок відкрив свій перший азійський офіс у Токіо.

Про це пише Reuters.

"Це лише перший крок у тому, що, я сподіваюся, стане довгостроковим партнерством з народом Японії, урядовими лідерами, бізнесом і науково-дослідними установами", - сказав у відеозверненні генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Стартап, який викликав ажіотаж серед споживачів з моменту запуску свого чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT наприкінці 2022 року, шукає нові джерела доходу в усьому світі, додає агентство.

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Цього місяця Альтман і головний операційний директор OpenAI Бред Лайткап прийняли сотні керівників компаній зі списку Fortune 500 у США та Британії, щоб обговорити бізнес-плани, зазначає Reuters.

Минулого року Альтман заявляв, що розглядає можливість відкриття офісу в Японії після зустрічі з прем'єр-міністром Фуміо Кішидою. Стартап також відкрив офіси в Лондоні та Дубліні.

Японія сподівається скористатися перевагами ШІ, оскільки прагне конкурувати з Китаєм, прискорити перехід до цифрових послуг і пом'якшити дефіцит робочої сили, що поглиблюється.

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Серед клієнтів OpenAI в Японії - Toyota Motor, Daikin Industries та місцеві органи влади.

Економічна правда