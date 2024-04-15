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Від початку 2022 року релокувалися майже 19 тисяч компаній: які області обирали

Понеділок, 15 квітня 2024, 11:58 - Артур Крижний
 
Опендатабот

В Україні від початку повномасштабного російського вторгнення релокувалися майже 19 тис. компаній, із них понад 1 тисяча переїхали з міста до області.

Про це повідомив Опендатабот.

"Майже 19 тис. компаній переїхало від початку 2022 року, за даними ЄДР. Найпопулярнішими напрямками, куди рухається бізнес, виявилися Київська та Закарпатська області. Серед усіх компаній найчастіше релокуються оптовики", - йдеться в повідомленні. 

З усієї кількості компаній, які змінили своє розташування від початку повномасштабної війни, трохи більш як 1 тисяча переїхали з міста до області. Наголошується, що половина з них — понад 600 підприємств — виїхали з Києва, а ще 60 або 5,1% — з Одещини.

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За даними аналітиків, переважно бізнес для переїзду з великих міст обирає Київську область — 546 переїздів. Це майже кожна друга релокація бізнесу від початку повномасштабної війни.

Найпопулярнішим став маршрут з Києва до Київської області: 359 релокацій. Фактично, 30% усіх випадків, коли бізнес переїздить в область, припадають на цей маршрут.

На другому та третьому місці шляхи від Львівської до Київської області та із Києва до Закарпаття — 2,7% та 2,6% відповідно (30-32 підприємств).

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Лідерами за переїздами стали компанії, які займаються оптовою торгівлею — 344 релокацій (29,3%) та транспортна галузь — 92 релокації (7,8%).

Економічна правда.

підприємництво промисловість Україна
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