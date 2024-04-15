Алюміній рекордно здорожчав на тлі санкцій на російську металургійну продукцію

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Алюміній рекордно подорожчав на Лондонській біржі металів, оскільки трейдери відреагували на нові санкції США і Великобританії, які заборонили поставки російської продукції.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Обмеження на ключові промислові метали, спрямовані на обмеження можливостей президента Владіміра Путіна фінансувати свою військову машину, навряд чи зупинять російські продажі, але внесуть значну невизначеність на сировинні ринки, пише агентство.

Ціни на алюміній підскочили на 9,4%, що є найбільшим показником з моменту запровадження нинішньої форми контракту в 1987 році, а на нікель - на 8,8%, хоча згодом ціни зменшили цей аванс.

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Негайне зростання цін було викликане побоюваннями, що санкції зменшать російські потоки на західні ринки.

"Будь-яке стимулювання буде посилено на тлі існуючого "бичачого" фону", - сказав керівник відділу торгівлі та досліджень Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co Цзя Чжен.

На Росію припадає 6% світових поставок нікелю, 5% алюмінію і 4% міді. Нові обмеження забороняють нові російські поставки всіх трьох металів на ЛБМ, де встановлюються світові базові ціни, а також на Чиказьку товарну біржу.

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Нагадаємо:

Ціни на мідь підскочили до найвищого рівня за останні 14 місяців, оскільки інвестори активно скуповують цей важливий для промисловості метал на тлі зростання ризиків скорочення постачання та сподівань на глобальне відновлення попиту.

Російська мідна компанія (РМК) і китайські фірми уникали сплати податків і обходили вплив західних санкцій, торгуючи новою мідною катанкою, замасковану під металобрухт.