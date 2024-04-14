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Bitcoin знизився у ціні на 7,9%

Неділя, 14 квітня 2024, 18:00 - Володимир Тунік-Фриз
 
GETTY IMAGES

Ціна найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin знизилась на 7,9%, до 61 842 долари за монету.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 21:00 суботи 13 квітня Bitcoin втратив 5 308 доларів з попереднього закриття.

Загалом найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі, впав на 16,2% з річного максимуму в 73 794 доларів, який був встановлений 14 березня.

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При цьому, Ether, монета, пов'язана з блокчейн-мережею Ethereum, в суботу впала на 9,18% до 2,930 доларів, втративши 296,1 долара з попереднього закриття.

Економічна правда



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