Bitcoin знизився у ціні на 7,9%

GETTY IMAGES

Ціна найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin знизилась на 7,9%, до 61 842 долари за монету.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 21:00 суботи 13 квітня Bitcoin втратив 5 308 доларів з попереднього закриття.

Загалом найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі, впав на 16,2% з річного максимуму в 73 794 доларів, який був встановлений 14 березня.

Реклама:

При цьому, Ether, монета, пов'язана з блокчейн-мережею Ethereum, в суботу впала на 9,18% до 2,930 доларів, втративши 296,1 долара з попереднього закриття.

Економічна правда







Реклама: