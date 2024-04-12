ЕКА підтримало український експорт на майже 630 мільйонів у І кварталі

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підтримало український експорт на 627 млн грн. Вітчизняні експортери у співпраці з ЕКА залучили за цей період 99,8 млн грн фінансування від банків-партнерів.

Такі дані на 1 квітня 2024 року озвучив заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка.

"Підтримка і розвиток переробних підприємств, які експортують свою продукцію в інші країни світу – один із пріоритетів державної політики "Зроблено в Україні". Адже зростання обсягів вітчизняного експорту сприяє збільшенню виробництва, а разом із цим і створенню нових робочих місць в економіці. В рамках програми Made in Ukraine ми плануємо просувати українські товари на зовнішні ринки. Українську продукції мають знати споживачі в усьому світі. Вона має стати для них справжнім символом якості", – наголосив Качка.

Найчастіше програмою підтримки експортерів за участі ЕКА та банків-партнерів користувалися підприємці з Вінниччини – обсяг майбутньої експортної виручки в області склав 243,2 млн грн, м. Київ (235,3 млн грн) та Харківської області (33,7 млн грн).

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Найбільш популярними товарами для продажу за кордон у першому кварталі були іграшки та ігрове обладнання, одяг та різні харчові продукти, які постачалися іноземним контрагентам у Німеччину, США та Індію.

Довідково: ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" засновано у 2018 році. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів. Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Реклама:

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови і порядок страхування (перестрахування) воєнних та політичних ризиків під час здійснення видів діяльності Експортно-кредитного агентства.