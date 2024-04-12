Через обмеження ЄС, аграріям варто шукати ринки збуту за межами блоку

З червня Євросоюз зможе запроваджувати обмеження на імпорт окремих видів української агропродукції, якщо їх постачання перевищать квоту. Тому українським експортерам потрібно шукати альтернативні ринки збуту, бо квоти менші за можливості України.

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив в ефірі єдиного національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Практично самі обмеження вступають у дію з 5 червня поточного року. Якщо в певний момент, наприклад, 1 липня, 20 серпня, обсяг квот, за якими було запропоновано обмеження, буде досягнуто, тоді у Європейського Союзу є право протягом 14 днів ухвалити рішення про обмеження ввезення цієї продукції до кінця календарного року", – пояснив посадовець.

Він зауважив, що запропонований механізм абсолютно новий в історії торговельних відносин – це "не класичні квоти або обмеження". Тому, буде він застосований на практиці чи ні, покаже час. Однак така опція розроблена і нею можуть у ЄС скористатися.

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Відповідаючи на запитання, чим це загрожує українським експортерам, Висоцький пояснив, що їм потрібно шукати альтернативні ринки збуту, оскільки розмір встановлених ЄС квот суттєво менший, ніж фізична можливість вирощувати сільгоспкультури в Україні.

Висоцький наголосив, що до літа є час, за який експортерам варто диверсифікувати свої ринки збуту.

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Україна в контексті нового торговельного режиму може втратити близько мільярда євро протягом року. Все через механізм "екстреного гальмування".