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В ЄС обговорюють додатковий контроль для українських перевізників, що їдуть через Польщу - ЗМІ

П'ятниця, 12 квітня 2024, 14:28 - Європейська правда

У Єврокомісії нібито обговорюють запровадження додаткових заходів контролю для українських перевізників, які в’їздять на територію Польщі, у рамках можливих змін до угоди про "транспортний безвіз".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У Єврокомісії нібито обговорюють ідею, у відповідь на польські протести, встановлювати в українські вантажівки GPS-трекер, щоби мати інструмент контролю за тим, куди водії далі рухаються на території Польщі і чи відповідає це задекларованому. 

За даними журналістів, Єврокомісія наразі не має планів відновлювати дозвільний режим для вантажних перевізників з України, як того вимагають польські перевізники, які протестують на кордоні.

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5 березня Єврокомісія вже оприлюднила пропозицію продовжити Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом з Україною – також із внесенням туди певних змін, які мали б заспокоїти європейських (насамперед польських) перевізників.

Над можливими змінами працюють у департаменті політики у сфері дорожнього транспорту, а також у наступні тижні має бути створена робоча група Ради ЄС.

Як вже аналізувала "ЄвроПравда", запропоновані зміни влаштовують українську сторону, але не виключено, що вони ще можуть розширитися. 

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Нагадаємо, початково угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС була підписана в червні 2022 року і пізніше продовжена до кінця червня 2024 року. Така ж угода була підписана з Молдовою. 

Європейська правда

ЄС Україна Польща
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