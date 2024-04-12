Торік до реєстру корупціонерів потрапили втричі менше осіб, ніж в довоєнному році

Торік до Реєстру корупціонерів потрапили 2,4 тисячі осіб, що майже втричі менше, ніж у довоєнному 2021 році.

Про це свідчать дані Опендатабот.

У 2023 році до Реєстру корупціонерів потрапили 2420 осіб, що на 65% менше, аніж у 2021 році, у якому перелік поповнився на майже 7 тисяч записів.

Опендатабот

Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках стала Львівська область. Кількість записів від початку великої війни теж знизилася: у 2021 році їх було 537, а минулоріч — лише 192.

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опендатабот

У 2021 роцідо Реєстру корупціонерів переважно потрапляли через порушення, пов’язані з деклараціями — 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку великої війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.

Відтак у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі — 38,2% та 53,1% випадків відповідно.

опендатабот

Найчастіше зловмисників засуджують до штрафів — 92% вироків, до позбавлення волі та громадських робіт або ж іспитового строк сумарно – 5-8% покарань.

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"Наразі в Реєстрі є навіть вироки щодо довічного ув’язнення корупціонерів. Щоправда, у цьому випадку додаткове покарання за корупцію отримав вже довічно засуджений чоловік. Він запропонував 2 тис. грн хабаря працівнику в’язниці, аби той дозволив йому отримати модем "Водафону". Нове покарання за корупцію доєдналося до попереднього вироку — й людина опинилася в Реєстрі корупціонерів як довічно увʼязнена", – зазначають аналітики.

Ще один в’язень пропонував 200 дол щомісяця наглядачу, аби той дозволив йому вільно ходити по території в’язниці. Тепер він має відсидіти додаткових 11 років та потрапив на довічно до реєстру корупціонерів.

"На жаль, Реєстр корупціонерів досі не є індикатором боротьби із корупцією в Украіні. Як і не може вибіркове покарання бути вирішенням проблеми корупції, замість відбудови прозорих систем. Довічні ув’язнення „за корупцію" відображають якість даних реєстру та якість роботи НАЗК", - прокоментував засновник Опендатаботу Олексій Іванкін.

Через воєнний стан інформацію про корупціонерів приховали з відкритих джерел, тож наразі Опендатабот не може оприлюднити конкретні дані, до прикладу місце роботи та посаду правопорушника. Порушники, внесені до Реєстру корупціонерів, переважно, перебувають там безстроково.

Нагадуємо:

У вересні торік Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, став доступний на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.